Gremio Alegrense - Vitoria maç önü

Gremio Alegrense ve Vitoria, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 01:00. Gremio Alegrense 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Vitoria 19 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vitoria son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 778 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Vitoria sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Gremio Alegrense son haftadaki Atletico Mineiro müsabasında 4-3 yenildi.

Vitoria, Flamengo karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 12 gol attı ve 4 gol yedi.

Vitoria ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitoria, 9 gol atarken 23 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ