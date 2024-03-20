Grev dalgası Londra'ya sıçradı

Londra'da ASLEF sendikasına üye olan Londra Metrosu çalışanları Nisan ve Mayıs aylarında greve gidiyor.

ASLEF demiryolu çalışanları sendikası, makinistlerin yüzde 98'inin bu yönde oy kullanmasının ardından üyelerinin 8 Nisan ve 4 Mayıs'ta greve gideceğini duyurdu.

Brennan açıklamasında "Sürücülerin çalışma koşullarına yönelik daha önceki taahhütlerine rağmen, Londra Metrosu yönetimi, planlarını uygulamaya koymaya hazırlanan tam zamanlı yöneticilerden oluşan bir ekip kurdu. Sürücülerin daha uzun vardiyalarda çalışmasını, kabinde %25'e kadar daha fazla zaman geçirmesini ve mevcut tüm çalışma anlaşmalarının kaldırılmasını istiyorlar. Bu, insanların daha az ücretle daha çok ve daha uzun süre çalışmasını sağlamak" dedi.

Aslef'ten Finn Brennan, eylemin 'uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığın' parçası olduğunu ve sendikanın 'artık konuşmaya hazır' olduğunu söyledi.

Ayrıca Paskalya boyunca Thameslink ve Güneydoğu tren güzergahlarında da planlı çalışmalar nedeniyle bazı seferlerde aksamaların olacağı duyuruldu.

Öte yandan tramvay ve metro hatlarında çalışanların da greve gitmesi ve İngiltere'nin başkenti Londra'da Mart ayından itibaren grev dalgasının artması bekleniyor.

TfL sendikayı müzakerelere devam etmeye ve grevi iptal etmeye çağırsa da Unite'tan yapılan açıklamada geri adım atılmayacağı bildirildi. Unite Genel Sekreteri Sharon Graham "TfL yıllardır Tramlink mühendislerine Londra Metrosu'ndaki meslektaşlarından çok daha az ödeme yaparak paçayı kurtardı. Ancak artık öyle değil. Üyelerimiz TfL tarafından kötü muamele görmekten bıktı. Adil ücret için grev yapmaları konusunda Unite'ın mutlak desteğine sahipler" dedi.

TfL, 24 Mart Pazar günü normal bir hizmet beklendiğini, ancak 25 Mart Pazartesi ve 27 Mart Çarşamba günleri arasında sabah 7 öncesi ve akşam 6 sonrası Londra hatlarının hizmet vermesinin beklenmediğini, sadece belirli servisler arasında kısıtlı seferlerin planlandığı ifade edildi.

Bazı demiryolu güzergahlarında planlanan mühendislik çalışmaları nedeniyle Paskalya hafta sonu boyunca ek kesintiler olacağı da açıklandı.

* Haberin görselleri Associated Press'tan servis edilmiştir.