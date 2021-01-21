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Gri kategorideki PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Van'ın Çatak ilçesinde 2017 yılında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği hain saldırının talimatını verdiği tespit edilen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan "Garzan" kod adlı PKK'lı teröristin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 420 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Gri kategorideki PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
AA

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ş.T. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianamede, Çatak ilçesinde 2017'de Kaçit Mahallesi'nde yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit düştüğü saldırının talimatını verdiği belirlenen ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan "Garzan" kod adlı terörist Ş.T'nin, güvenlik güçlerine teslim olarak etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Çeşitli tarihlerde yakalanan ya da teslim olan teröristlerden O.T, iddianamede yer alan ifadesinde, sanığın Çatak ilçesinde sözde alan sorumlusu olduğunu, 20 kişilik terörist grubuyla kırsal alanda barındığını, onun talimatıyla gönderilen bomba yüklü araç ile iki teröristin Gürpınar ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini anlattı.

G.K. isimli terörist de sanığın örgütün sözde "Çatak gücü sorumlusu" olduğunu ve o civarda 2016-2017 yıllarındaki tüm saldırıların talimatını veren kişi olduğunu belirtti.

Teröristlerden H.S. ise ifadesinde, Çatak ilçesinde güvenlik güçlerine saldırıyla ilgili keşif yaptığını aktararak, "Çatak ilçesi Narlı Mahallesi bölgesinde el yapımı patlayıcı döşeme için keşif yaptık. Örgüt mensuplarınca döşenen patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Saldırının keşfini ve talimatını da 'Garzan' kod adlı örgüt mensubu verdi. 2016'da da onun talimatıyla 20 kişilik grupla karakola ateş açtık." bilgisini paylaştı.

Hakkındaki ifadeleri kabul etmeyen sanık Ş.T. ise yurt içi ve dışında örgüt içerisinde sözde sorumlu düzeyde yer aldığını, ülke içinde hiçbir silahlı saldırıya katılmadığını ve saldırı talimatı vermediğini ileri sürdü.

- "Birçok eylemin hazırlığını ve saldırı emrini verdiği belirlenmiştir"

İddianamede, 27 Ağustos 2017'de Başkale ilçesine bağlı Tahıl Mahallesi kırsalında saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, olay yerindeki bulgulardan tespit edilen parmak izlerinden birinin sanık Ş.T'ye ait olduğu bildirildi.

Sanığın, 14 Nisan 2017'de Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi bölgesinde Pervari kara yoluna döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jandarma Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar'ın şehit olduğu saldırının talimatını verdiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamı bütün olarak incelendiğinde, sanığın uzun süre terör örgütü PKK içinde kaldığı, silah ve ideolojik eğitim aldığı, örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği ve sözde üst düzey sayılabilecek görevlerde bulunduğu, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik amaç suç yönünden elverişli olduğuna kuşku bulunmayan eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Birçok eylemin hazırlığını ve saldırı emrini verdiği belirlenmiştir."

- Teslim olan veya yakalanan 19 PKK'lı terörist, sanığı teşhis etti

İddianamede, 19 teröristin fotoğraflardan teşhis ederek hakkında ifade verdiği sanığın, atılı suçlardan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 420 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Ş.T'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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