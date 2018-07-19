Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda Sarıyer Armutlu’da bir dernekte terör örgütü DHKP-C üyesi kişilerin saklandığı bilgisine ulaştı. Önceki gün derneğe yapılan baskında, aralarında arananlar listesinde olan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer iki kişinin de örgüte yardım ve yataklıktan arandığı öğrenildi. Dernekte yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan üç kişi, sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine götürüldü.

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