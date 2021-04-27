İHA

Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve bu nedenle bugün yapılan antrenmana katılmadığı bildirildi.

Avcı'ya serum tedavisine başlandığı öğrenilirken, ilk yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığı belirtildi. Öte yandan A takımda görevli bir idari personelin testi pozitif çıkarken, tedavisine ise evinde devam ettiği öğrenildi. Göztepe maçı için yarın İzmir'e gidecek olan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Abdullah Avcı olup-olmayacağı yarın netlik kazanacak.