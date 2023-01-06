Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Gribal enfeksiyonlara dikkat! Kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabilir

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, soğuk gribal enfeksiyonların kalp hastalarında bazı olumsuzluklara sebebiyet verebildiğini söyledi

Gribal enfeksiyonlara dikkat! Kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Görenek, havaların iyice soğumasıyla bugünlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış gözlemlendiğini belirtti.

Kalp hastalarına bu konuda dikkatli olmaları uyarısında bulunan Görenek, "Bu enfeksiyonlar bizim hastalarımızı yani kalp hastalarını maalesef olumsuz etkiliyor. Bazen enfeksiyonlara bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları yani çarpıntı gelişebilmektedir. Bunlar genellikle kalbin kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğer altta yatan bir kalp yetmezliği varsa soğuk hava ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar kalp yetmezliği tablosunu daha da kötüleştirebilmektedir." diye konuştu.

Prof. Dr. Görenek, soğuklarla kalp hastalıklarının direkt ilişkisinin olduğunu, soğuk havanın kalp krizini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmaların bulunduğunu dile getirdi.

Görenek, şunları kaydetti: "Büyük bir oranda çok önemli bir hasta grubunda soğuk hava, kalp spazmı dediğimiz halk arasında damar büzüşmesi olarak da bilinen duruma neden oluyor. Soğukta, özellikle de soğuğa, rüzgara, kara ve tipiye karşı hele bir de yokuş çıkan bir insanda kalp damarlarında büzüşme meydana gelebilir. Eğer kişi şanslıysa damardaki spazm belli bir süre sonra çözülebiliyor. Eğer çözülmezse kalp krizine neden oluyor ki bu da kalp kaslarının ölümü ile sonuçlanan çok tehlikeli bir durumdur. Ayrıca soğuk havalarda kan basıncının yani tansiyonun yükseldiğini de biliyoruz. Soğuk, sisli, puslu havalar insanın tansiyonu yükseltiyor. Bu durum da kalp krizini gelişimini kolaylaştırabilmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Covid-19, tüberkülozun tanı ve tedavisini olumsuz etkiliyor" uyarısı
SAĞLIK "Covid-19, tüberkülozun tanı ve tedavisini olumsuz ...
"Tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durun" uyarısı!
SAĞLIK "Tuz içeriği yüksek işlenmiş gıdalardan uzak durun" ...
BioNTech’ten kanser tedavileri için İngiltere ile ortaklık
SAĞLIK BioNTech’ten kanser tedavileri için İngiltere ile ...
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği: Tüberküloz halen önemli bir sağlık sorunu
SAĞLIK Verem yeniden yükselişe geçti!
Üzgün hissediyorsanız karaciğeriniz alarm veriyor olabilir: İşte duygular ve ilişkili olduğu organlar
SAĞLIK Üzgün hissetmek karaciğerle ilgili: İşte duygular ve ...
Türk bilim insanları başardı! Organ yetmezliği tedavisinde yeni dönem
SAĞLIK Türk bilim insanları başardı! Organ yetmezliği ...
Süper gribin uzun sürmesinin sebebi, pandemide bağışıklığın azalması
SAĞLIK Süper grip neden uzun sürüyor?
Kraken varyantı olarak da bilinen XBB.1.5 hızla yayılıyor!
SAĞLIK Kraken hızla yayılıyor! Uzmanlar endişeli!
Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 vitamin
SAĞLIK Vücudumuzun hayatta kalmak için ihtiyacı olan 5 ...
TİP-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı başvuruları başladı
SAĞLIK TİP-1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm cihazı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.