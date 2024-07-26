Griezmann için flaş transfer iddiası!

Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

L'equipe'de yer alan habere göre ABD ekiplerinden Los Angeles FC, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Griezmann'ın Atletico Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı hatırlatılan haberde, oyuncunun sözleşmesinde 10 milyon Euro civarında bir serbest kalma maddesi olduğu ve ABD ekibinin bu durumu kullanmak istediği ifade edildi.

Atletico Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Antoine Griezmann, bu maçlarda 24 gol ve 8 asist kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, 2021'de Atletico Madrid'e 2023'te geri dönmüştü.