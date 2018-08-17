Grimsby Town - Lincoln City karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig maçında Grimsby Town ile Lincoln City, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Maç öncesi Grimsby Town 3 puanla 12. sırada, Lincoln City 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Grimsby Town son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lincoln City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 272 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grimsby Town kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, Lincoln City sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Grimsby Town son haftadaki Swindon Town müsabasında 3-2 kazandı.

Lincoln City ise Colchester United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Grimsby Town, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Lincoln City, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lincoln City 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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