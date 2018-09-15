Grindavik - Fjolnir maçı ne zaman?

İzlanda Urvalsdeild heyecanı devam ediyor. Grindavik, 16 Eylül 2018 Pazar günü Fjolnir takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Grindavik 25 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Fjolnir 16 puanda ve 11. sırada. Grindavik son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Fjolnir, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 644 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grindavik kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Fjolnir sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Grindavik son hafta oynanan Fjolnir maçında 2-1 kazandı.

Fjolnir, Grindavik karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Grindavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Grindavik, kendi sahasında 13 gol attı, 11 gol yedi.

Fjolnir ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fjolnir, 10 gol atarken 19 gol yedi.

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