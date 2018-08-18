Grindavik - Stjarnan maçı ne zaman?

Grindavik ve Stjarnan, 19 Ağustos 2018 Pazar günü İzlanda Urvalsdeild maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. 23 puanlı Grindavik 6. sırada bulunuyor, Stjarnan 31 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Grindavik, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stjarnan, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 621. İddaa'da Grindavik kazanır 4.50, berabere biter 3.75, Stjarnan kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu.
Grindavik son haftadaki Fjolnir müsabasında 2-1 kazandı.
Stjarnan ise KR Reykjavik maçında 0-1 kazandı.
Grindavik, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 9 gol yedi.
Stjarnan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stjarnan, 16 gol atarken 6 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ