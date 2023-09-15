Grip aşısı uygulaması 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bugün başlıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi

Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 10:58 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:58 facebook

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