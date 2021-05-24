Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 112-109 yenen Memphis Grizzlies, Batı Konferansı ilk tur serisinde durumu 1-0 yaptı.

Grizzlies, NBA'in normal sezon lideri Jazz karşısında öne geçti

NBA play-off etabına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nı 8. sırada tamamlayan Grizzlies, normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Jazz'ı mağlup ederek beklenmedik bir sonuca imza attı.

31 sayı kaydeden Dillon Brooks, kariyerinin ilk play-off karşılaşmasında en fazla skor üreten Grizzlies oyuncusu oldu. 26 sayı atan Ja Morant ve 15 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas, galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi Jazz'da Bojan Bogdanovic 29 sayı, 5 ribaunt ve Mike Conley 22 sayı, 11 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

SON ŞAMPİYON LAKERS MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Batı Konferansı'ndaki diğer eşleşmede, play-off'lara 2. sıradan katılan Phoenix Suns, yıldız oyuncuları LeBron James ve Anthony Davis'in yaşadığı sakatlıklar sonrası 7. sıraya kadar gerileyen Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Suns, Devin Booker'ın 34 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, Deandre Ayton'ın ise 21 sayı, 16 ribaunt ürettiği serinin ilk mücadelesini 99-90 kazandı.

Lakers'ta James 18 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, 3 top çalma, Davis 13 sayı, 7 ribaunt, 3 blok ve Dennis Schroder 14 sayıyla oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 125-118 (1-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 105-107 (0-1)

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 99-90 (1-0)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 109-112 (0-1)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Icrypex: 66 - Anadolu Efes: 96
BASKETBOLEfes finalde!
TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası
BASKETBOLTBF'den Beşiktaş'a para cezası
NBA'de play-off heyecanı, 4 müsabakayla başladı
BASKETBOLNBA'de play-off heyecanı başladı
Beşiktaş Icrypex'ten hakem kararlarına tepki
BASKETBOLBeşiktaş Icrypex'ten hakem tepkisi
Fenerbahçe Beko: 71 - Pınar Karşıyaka: 80 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLPınar Karşıyaka seriyi eşitledi
Almanya, Anadolu Efes basketbolcularının ailelerine vize vermiyor!
BASKETBOLAnadolu Efes'e vize ayrımı!
Grizzlies'i play-off'a Ja Morant taşıdı
BASKETBOLGrizzlies'i Ja Morant taşıdı
NBA'de Pacers'ı 27 sayı farkla yenen Wizards, play-off biletini kaptı
BASKETBOLWizards, play-off biletini kaptı
Anadolu Efes: 104 - Beşiktaş Icrypex: 86 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAnadolu Efes farklı kazandı, 2-0 öne geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, ikili temas maçında Sırbistan'a yenildi
BASKETBOLA Milliler, Sırbistan'a yenildi