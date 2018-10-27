Groningen - PSV Eindhoven maçı öncesi rakamlar

Groningen ve PSV Eindhoven, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:45. 4 puanlı Groningen 18. sırada bulunuyor, PSV Eindhoven 27 puana sahip ve 1. sırada. Groningen, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik form durumunda. PSV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 376 kodlu maçı oynayanlar; Groningen galibiyet oranı 8.00, beraberlik oranı 4.75, PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.15. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Groningen son haftadaki PSV Eindhoven müsabasında 0-0 berabere kaldı.

PSV Eindhoven ise Groningen maçında 0-0 berabere kaldı.

Groningen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Groningen, kendi sahasında 2 gol attı, 6 gol yedi.

PSV Eindhoven, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, elde etti. PSV Eindhoven, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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