Groningen - Willem II maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Groningen, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Willem II takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Groningen, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Willem II son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 198 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Groningen kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Willem II sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Groningen son haftadaki PSV Eindhoven müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Willem II, Vitesse karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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