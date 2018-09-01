Groningen - Zwolle maçı öncesi rakamlar

Groningen ve Zwolle, 02 Eylül 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:15. Groningen son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zwolle son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; Groningen galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Zwolle galibiyet oranı 3.00. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Groningen önceki hafta PSV Eindhoven mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Zwolle ise Az Alkmaar karşılaşmasında 6-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Groningen, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Zwolle, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zwolle 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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