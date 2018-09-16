Grorud - Stabaek B maçı rakamları

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Grorud ile Stabaek B, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:30. Maç öncesi Grorud 34 puanla 6. sırada, Stabaek B 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Grorud, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Stabaek B, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 783 kodlu maçı oynayanlar; Grorud galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Stabaek B galibiyet oranı 0.00.
Grorud son hafta oynanan Follo maçında 1-1 berabere kaldı.
Stabaek B, Oppsal karşılaşmaında 4-0 yenildi.
Grorud, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 11 gol yedi.
Stabaek B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Stabaek B, 12 gol atarken 27 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ