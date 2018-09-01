Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde yeni transferleri tanıttığı toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecenin, "Bursaspor'un transferi için anlaştığı Kamil Grosicki'nin şehri terk etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Ay, "Açık ve net söylüyorum. Biraz ahlaksızlık yaptılar." yanıtını verdi.

Yaklaşık 10 gündür bu transfer için çabaladıklarını belirten Ay, Türk menajerlerle iletişimin kurulduğunu ve karşı tarafın bütün isteklerinin yerine getirildiğini vurguladı.

Grosicki'nin sözleşmesini hazır hale getirdiklerini ve gün içinde sağlık kontrolünden de geçirdiklerini dile getiren Ay, şunları söyledi:

"Menajerleri, 'Başkanım komisyonu nasıl ödeyeceksiniz?' diye sordular. Bu senenin komisyonunu şimdi, diğerini gelecek sene ödeyeceğimizi belirttik. Onlar da komisyonu peşin almak istediklerini söylediler. 'Nasıl alırsınız?' diye sorduğumuzda, 'Masa üzerine nakit.' dediler. Ben de, 'Burası dernek. Nasıl vereceğiz? Biz de öyle saçma şeyler olmaz. Sözleşme imzalanır, banka kanalıyla alırsınız. Diğer parayı da gelecek yıl öderiz.' yanıtını verdim. Onlar da, 'Seneye yok, onu da peşin isteriz.' dediler. Bunun üzerine, 'Tamam, bir ay sonra onu da verelim.' dedim ve anlaştık."

Görüşmenin ardından Hull City takımından evrakların beklendiğini, bu sırada da oyuncuyu sözleşme imzalamak için kulübe çağırdıklarını anlatan Ay, "Grosicki, 'Avukatıma haber vermeden imzalamam.' dedi. Bir karışıklık oldu ve otele gidip oyuncuyu kontrol etmelerini istedim. Otel bomboş, adamlar kaçmış. Hocamızla görüştüm. Samet hocam, 'Başkanım hiç önemli değil. Bizim 6 oyuncumuz var.' karşılığını verdi. Gece 23.00 sıralarında haber gönderip tekrar gelmek istemiş. Samet hocam da bunun üzerine, 'Bu karakterdeki oyuncuyu ben içeri sokarsam, Bursaspor'u karıştırırız.' dedi. Aynı şey benim için de geçerli. Bursaspor için hayırlısı oldu diyebilirim." şeklinde konuştu.

HARUN TEKİN'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Ali Ay, bir basın mensubunun, "Harun Tekin'i ucuza sattığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ben Harun Tekin'i kesinlikle para için göndermedim." karşılığını verdi.

Transferdeki ana düşüncelerinin, yedek kalecileri Muhammed Şengezer, Okan Koçuk ve Ataberk Dadakdeniz'in önünü açmak olduğunu vurgulayan Ay, "Bunlar da milli takım oyuncuları. Harun 30 yaşına gelmiş, artık Okan'ın da Muhammed'in de o kaleyi devralması lazımdı. Düşündük taşındık, çocukların önünü açmak için Harun'un gitmesinde karar kıldık. Zaten Harun ve menajeriyle birlikte 2 aydır bu iş için çalışıyorduk." ifadelerini kullandı.

Harun Tekin için ilk önce yurt dışında kulüp araştırması yaptıklarının altını çizen Ay, şunları kaydetti:

"Herkes Harun'un ucuza gittiğini söyleyebilir. Bence de ucuza gitti. Sanki 3 veren, 4 veren, hatta 5 veren kulüpler vardı da onların içerisinden biz sadece bir tanesini seçtik. Hayır. Fenerbahçe talip oldu. Daha önce Galatasaray da talip olmuştu. Galatasaray, 500 bin avro kiralama bedeli verdi. İkinci sene de 500 bin avro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla konuşuldu. Bunun üzerine ben telefonu nazikçe kapattım, teşekkür ettim, 'Olmaz.' dedim. Harun'un durumu böyle. Uzun seneler bize hizmet etti. Kendisine teşekkür ettik, plaketini verdik ve gönderdik. Ben hem Muhammed'in hem Okan'ın en az Harun kadar başarılı olacaklarını düşünüyorum."

YENİ TRANSFERLER TANITILDI

Bursaspor, yeni transferleri Diafro Sakho, Umut Nayir ve Umut Meraş ile altyapıdan gelen Ali Akman'ı basına tanıttı.

Kulüp başkanı Ali Ay, Özlüce Tesisleri'nde yeni oyuncuların hazır bulunduğu törende yaptığı konuşmada, daha önce de transferleri taraftarlara tanıttıklarını hatırlattı.

Bu transferlerle birlikte 13 yeni ismi kadroya kattıklarını belirten Ay, "Kaliteli isimleri kadromuza katmak için gece gündüz çalıştık, bunu başardığımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Ay, söz konusu transferler için çalışan ekibine de teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ali henüz 16 yaşında olmasına rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisini profesyonel yapıyoruz. Türk futbolu için çok değerli bir isim, ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlere ve altyapıya ne kadar önem verdiğini hepimiz görmüş olduk. Umur Meraş, uzun süre takip ettiğimiz bir oyuncuydu, 4 yıl boyunca Bursaspor'da forma giyecek. 22 yaşında olmasına rağmen uzun süredir liglerde oynuyor. Umut Nayir'i bir yıllığına Beşiktaş'tan kiraladık. Ankaragücü'nde 14 gole imza attı. Umut önemli bir oyuncu olacak, çalışma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz. Sakho, Rennes'den bir yıllığına kiralandı. Forvet için oyuncu arıyorduk, Sakho'da karar kıldık. Tanınmış oyuncularından bir tanesi, büyük bonservis bedeliyle satın alındı. Çok önemli bir kariyere sahip, gollerini Bursaspor için atacak. Kaliteli bir kadro kurduk, artık top teknik heyet ve futbolcularda. Kendilerine başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından yeni transferler kendilerini yeşil-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Daha sonra Ali Ay ve transferler basın mensuplarına poz verdi.

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