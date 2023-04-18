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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor! Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta?

Alanyaspor Galatasaray maçı için artık beklenen gün geldi çattı. Süper Lig'de hafta içi mesaisinde bugün saat 20:30'da oynanacak zorlu mücadele hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Söz konusu karşılaşmaya kısa bir süre kala maçın hakemi, hangi kanalda yayınlanacağı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'ine dair tüm bilgileri bir araya getirdik!

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  • Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı bugün mü oynanacak ve hakem kim?

    Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan farkla önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, deplasmanda güçlü Antalya ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Ligde son 17 maçında 16 galibiyet alarak büyük bir çıkış yakalayan sarı kırmızılılar, performansını sürdürmek istiyor. İşte, hakem Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Alanyaspor Galatasaray maçına dair tüm bilgiler...
  • Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı bugün mü oynanacak ve hakem kim?

    ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Alanyaspor Galatasaray maçı 18 Nisan Salı günü saat 20:30'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.
  • Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı bugün mü oynanacak ve hakem kim?

    ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
  • Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı bugün mü oynanacak ve hakem kim?

    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

    Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Adekugbe, Torreira, Oliviera, Kerem Aktürkoğlu, Rashica, Mertens, Icardi
  • Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı bugün mü oynanacak ve hakem kim?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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