G.Saray Daikin, AO Thiras'ı konuk ediyor
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında yarın Yunanistan'ın AO Thiras takımını ağırlayacak.
Giriş: 07.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:45
CEV Challenge Kupası 32'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yarın Yunanistan'ın AO Thiras takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ekim Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 16'lı final turunda Almanya ekibi Wiesbaden ile eşleşecek.
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