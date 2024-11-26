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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'ın AZ Alkmaar mesaisi devam ediyor! - Galatasaray Haberleri

        G.Saray'ın AZ Alkmaar mesaisi devam ediyor!

        UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:37
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        G.Saray'ın AZ Alkmaar mesaisi devam ediyor!
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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