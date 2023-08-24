Haberler Gündem GSB 11 bin 455 personel alımı yapacak! Bakan Bak son dakika açıkladı: GSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak?

GSB 11 bin 455 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağını son dakika açıkladı. e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden gerçekleşecek GSB personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte 2023 GSB personel alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar... Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 12:31 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:31 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bakanlıkta istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Bu kapsamda GSB personel alımı başvuru detayları araştırılmaya başladı. Peki, 2023 GSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya dair bilgiler...

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GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi. Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.