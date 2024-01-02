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        Haberler Gündem GSB 2 bin 21 personel alımı başvuruları ne zaman başladı mı? GSB personel alımı şartları nelerdir?

        GSB 2 bin 21 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB bünyesine 2 bin 21 personel alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yapılan bu açıklama, "GSB 2021 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" Sorularını beraberinde getirdi. GSB personel alımına ilişkin başvuru tarihi ve şartlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte GSB personel alımı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 00:51 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:51
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine, 1071 gençlik çalışanı ve 950 antrenör olmak üzere toplam 2 bin 21 yeni personel alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak GSB personel alımına ilişkin başvuru detaylarını paylaştı. Peki, "GSB 2021 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB personel alımı şartları nelerdir?" İşte GSB personel alımı başvuru şartları...

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        GSB 2 BİN 21 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

        Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

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        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Gençlik çalışanı alımı başvuruları da e-devlet ve https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılıyor olacak.

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        Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

        Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

        Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

        Adaylar, öğrenim durumları itibarıyla şartlarını taşıdığı ve ilan edilen farklı gruplardan sadece 1 (bir) grup ve 1 (bir) il için başvuru yapabilecektir.

        Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen gruplar arasında kendilerine uygun doğru gruba başvuru yapmaktan sorumludur. Yanlış gruba başvuruda bulunan adayların başvuruları iptal edilecektir.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

        1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

        5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

        6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

        7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

        8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

        9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

        11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

        12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

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        Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

        1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

        2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi,

        3) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği yetiştirme eğitimini başarı ile tamamladığını gösterir Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Liderliği Eğitim, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında Bakanlığımızca verilen Gençlik Liderliği Belgesi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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