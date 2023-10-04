Haberler Gündem GSB 2. ETAP PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | GSB 2. etap personel alımı sonuçları kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

GSB 2. etap personel alımı sonuçları bekleniyor! 2023 GSB personel alımı kazanan adaylar ne zaman açıklanacak? GSB0 personel alımı sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. GSB 11 bin 445 büro, temizlik görevlisi ve psikolog branşları sözleşmeli personel alımı sonuçlarının ilk etabı Eylül ayında açıklanmıştı. Gözler koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli başvuru sonuçları asil ve yedek kazanan adaylar listesine çevrildi. İşte 2023 GSB 2. etap personel alımı başvuru sonuçlarına ilişkin merak edilenler... Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:40 facebook

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GSB 2. etap güvenlik, koruma görevlisi ve destek bakım personeli alımı sonuçları kazanan isim listesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli başvuruları 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında alındı. Adaylar GSB 2. etap personel alımı sonuçları kazanan listesi sorgulama işlemleri https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte GSB personel alımı asıl ve yedek kazananlar listesi sorgulama ekranı...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.