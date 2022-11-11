KYK burs başvurularında geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite öğrencilerine destek amaçlı burs ve kredi ödemesi yapmaya devam ediyor. Burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarih üniversite öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor, KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? İşte Kredi ve Yurtlar Kurumu ile burs ve kredi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...