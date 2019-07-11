GSB yani Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Mülakat sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. GSB 3 bin 243 işçi alımı ile ilgili süreci İŞKUR yönetiyor. İşte GSB işçi alımı ve mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgi haberimizde...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR tarafından gönderilen nihai kura listelerde yer alan adayların evrak teslimi 19 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştı. Sınav kurullarınca yapılan belge incelemeleri sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihleri 30 Nisan 2019 Salı günü İl Müdürlüklerin internet sitelerinde ve duyuru panolarında ilan edilmişti. Ancak mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. GSB, mülakat sonuçlarına dair açıklama yaparsa detaylar haberimizde olacak.

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