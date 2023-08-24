Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem GSB personel alımı 2023: GSB 11 bin 455 personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

        GSB 11 bin 455 personel alımı yapıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağını son dakika açıkladı. e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden gerçekleşecek GSB personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarının neler olduğu merak konusu oldu. İşte 2023 GSB personel alımı başvuruları ile ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 19:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Bakanlıkta istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Bu kapsamda GSB personel alımı başvuru detayları araştırılmaya başladı. Peki, 2023 GSB personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, konuya dair bilgiler...

        2

        GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

        Bakan Bak "11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        3

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde, koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.

        4

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

        5

        GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

        Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        4 bin 138 destek personeli,

        3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

        3 bin 295 büro personeli,

        400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Kadıköy'de ilk 11'ler açıklandı!
        Kadıköy'de ilk 11'ler açıklandı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!