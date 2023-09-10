Haberler Gündem Eğitim GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2023 GSB 11 bin 455 personel alımı sonucu sorgulama ekranı

GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB 11 bin 455 personel alımı sonucu... Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek 11 bin 455 personel alımı sonuçları ile ilgili artık heyecan dorukta. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaşın başvuru yaptığı konuya ilişkin en çok; GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, konuyla ilgili son bilgiler ve sonuç sorgulama ekranı... Habertürk Giriş: 10.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 10.09.2023 - 11:26 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulan GSB 11 bin 455 personel alımı ile ilgili artık gözler sonuçlara çevrildi. Belirtilen tarihlerdeki başvurularını gerçekleştirilen adaylar; GSB personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak ve söz konusu sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularına ilişkin detaylar...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.