GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 GSB 11 bin 455 personel alımı sonucu...
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek 11 bin 455 personel alımı sonuçlarına ilişkin heyecan iyice doruğa çıkmış durumda. Yurt genelinde söz konusu başvuruları gerçekleştiren vatandaşlar; GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı ve resmi açıklama geldi mi sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, konuya dair son durum!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulan GSB 11 bin 455 personel alımı ile ilgili artık gözler sonuçlara çevrildi. Belirtilen tarihlerdeki başvurularını gerçekleştirilen adaylar; GSB personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak ve söz konusu sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularına ilişkin detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 6 Eylül tarihinde sona erdi. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı değerlendirme işlemleri başladı. Ancak henüz GSB personel alımı sonuçları duyurulmadı. Sonuçların Eylül ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023
Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;
4 bin 138 destek personeli,
3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,
3 bin 295 büro personeli,
400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.