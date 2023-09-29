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GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023



Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;



4 bin 138 destek personeli,



3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,



3 bin 295 büro personeli,



400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.