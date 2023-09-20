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        Haberler Gündem GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gözler GSB personel alımı sonuçlarında! 2023 GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 295 büro personeli, 3 bin 259 destek personeli ve 400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli 2. etap GSB personel alımı başvuru sonuçları bekleniyor. İşte 2023 GSB personel alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:08
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı 1. etabın tamamlanmasının ardından gözler 2. etap başvuru sonuçlarına çevrildi. GSB personel alımı sonuçları heyecanla beklenirken gözler "Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. GSB personel alımı sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 GSB personel alımı sonuç ekranı hakkında merak edilenler...

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.

        SONUÇLAR KISMİ OLARAK AÇIKLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır. Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

        Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

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        GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

        Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        4 bin 138 destek personeli,

        3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

        3 bin 295 büro personeli,

        400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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