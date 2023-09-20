GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 | Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı 1. etabın tamamlanmasının ardından gözler 2. etap başvuru sonuçlarına çevrildi. GSB personel alımı sonuçları heyecanla beklenirken gözler "Güvenlik görevlisi ve bakım onarım GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. GSB personel alımı sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 GSB personel alımı sonuç ekranı hakkında merak edilenler...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı.

SONUÇLAR KISMİ OLARAK AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır. Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.