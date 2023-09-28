GSB personel alımı sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? E-Devlet 2. Etap sözleşmeli GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı? E-Devlet 2. Etap sözleşmeli GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı 2 etap sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlk etap personel alımında büro personeli, destek personeli ve psikolog alımları tamamlanırken gözler 2. etap GSB personel alımı sonuçlarına çevrildi. İkinci etap alımlarda 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 bakım destek görevlisi alımı gerçekleştirilecek. İşte, Koruma ve güvenlik görevlisi-bakım destek personeli 2023 GSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.