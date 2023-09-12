Haberler Gündem 'GSB personel alımı sonuçları açıklandı' duyurusu bekleniyor! 2023 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB personel alımı başvuru işlemlerinin tamamlanması sonrasında sonuçlar için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı duyurularına çevrildi. GSB bu yıl 11 bin 455 personel alımı yapıyor. İşte GSB personel alımı başvuru sonuç ekranı ile konuyla ilgili merak edilen bilgiler... Habertürk Giriş: 12.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 10:11 facebook

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını duyurmuştu. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ayrıntılar...

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GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 personel alımı başvuru süreci iki ayrı takvimde alındı. Büro personeli, temizlik destek personeli ve psikolog alımı başvuruları 1 Eylül’de sona erdi. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım, onarım, elektrik, tesisat) başvuruları ise 6 Eylül’de tamamlandı. GSB personel alımı sonuçları değerlendirme işlemleri devam ediyor. Henüz GSB personel alımı sonuçları açıklanmadı.