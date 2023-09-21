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        Haberler Gündem GSB SONUÇ SORGULAMA 2023 | GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

        2023 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuruları 28 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. 1 Eylül'de sona eren ilk etap başvuruları 13 Eylül'de açıklanırken, 2. etap başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. GSB 2. etap koruma ve güvenlik görevlisi-bakım onarım destek personeli sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 GSB 2. etap personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:04
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 personel alımı başvuruları iki etapta tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. e-Devlet üzerinden açıklanacak olan GSB 2. etap sonuçlarına adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Peki, "2023 GSB 2. etap personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte GSB 2. etap sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı güvenlik görevlisi ve bakım onarım destek personeli sonuçları henüz açıklanmadı.

        İlk etap alımlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde sonuçlar yapılan duyuruyla erişime açıldı. Bununla beraber İlk etap duyurusunda “Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır" ifadeleri yer aldı.”

        Buna göre GSB personel alım sonucu 2. etap sonuçlarının da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUCU NASIL SORGULANIR?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak buradan sorgulama işlemi yapabilecek.

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        GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI 2023

        Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi. GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

        4 bin 138 destek personeli,

        3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

        3 bin 295 büro personeli,

        400 psikolog olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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        GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

        Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Asıl adaylar belirlenecek olan süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesi imzalayarak görev yerlerine giderek fiilen göreve başlayacaktır. Başvuru yapmayan adayların yerine yedekler çağırılacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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