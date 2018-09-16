Ünverdi, yaptığı yazılı açıklamada, dövizle borçlanan şirketlerin 2023 yıl sonuna kadar kurdaki artıştan kaynaklı teknik iflas yaşamalarının önüne geçilmesi için tebliğ yayımlandığını bildirdi.

İş dünyasını rahatlatacak adımlar atmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Ünverdi, Danışma Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ve Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile görüştüğünü anımsatarak, kur farkından doğabilecek mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığını belirtti.

GSO'nun sadece Gaziantep’in değil, Türkiye ekonomisinin önünü açacak projelere imza attığını ve öneriler sunduğunu vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Daha önce döviz ile makine, ekipman ya da yatırım yapmak gibi farklı sebeplerle borçlanan firmalarımız kurdaki artışla birlikte kayıtlı olan sermayelerinin çok üzerinde borçlu görünmeye başladılar. Böylesi bir durumda yasa gereği şirketin iflası istenebiliyordu. Yapılan düzenlemeyle eski kur bedelleri üzerinden borçlanıp da bilanço hesaplarında borcu sermayesinin çok üstünde görünen firmalarla ilgili 2023 yıl sonuna kadar döviz kuru farkı zararları yansıtılmayacak."

Ünverdi, yayımlanan tebliğ ile ilgili bilgiler vererek, "Sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları belirlenmiş bulunmaktadır. Tebliğin geçici 1. maddesi gereği sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı ve zararlarının dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.” açıklamasında bulundu.

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