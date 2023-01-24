2 BİN LİRAYI AŞMAYAN BORÇLAR SİLİNDİ

Erdoğan sözlerini “Malum olduğu üzere 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek, takiplerini sonlandıracak düzenlemeyi yapmıştık. Şimdi de aynı uygulamayı vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz.