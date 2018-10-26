Guabira - Blooming maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Guabira, 26 Ekim 2018 Cuma günü Blooming takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:30. Maç öncesi Guabira 16 puanla 10. sırada, Blooming 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Guabira, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blooming son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Guabira kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Blooming kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Guabira son hafta oynanan San Jose maçında 2-0 yenildi.

Blooming ise Universitario Sucre karşılaşmasında 4-0 kazandı.

Guabira, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Guabira, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Blooming, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Blooming, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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