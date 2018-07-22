Guabira - Nacional Potosi maçı istatistikleri

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Guabira ile Nacional Potosi, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Guabira son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Nacional Potosi son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 466. İddaa'da Guabira kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Nacional Potosi kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Guabira önceki hafta San Jose mücadelesinde 2-0 yenildi.

Nacional Potosi, Club Petrolero karşılaşmaında 2-0 kazandı.

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