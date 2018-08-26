Guabira - Oriente Petrolero maçı rakamları

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Guabira, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Oriente Petrolero takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:15. Guabira 10 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Oriente Petrolero 11 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Guabira, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Oriente Petrolero, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 725. İddaa'da Guabira kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Oriente Petrolero kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Guabira önceki hafta Club Destroyers mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Oriente Petrolero, Bolivar karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Guabira, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 6 gol yedi.

Oriente Petrolero ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oriente Petrolero, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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