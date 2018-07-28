Guabira - The Strongest maç önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Guabira, 29 Temmuz 2018 Pazar günü The Strongest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Guabira 4 puanla 5. sırada, The Strongest 6 puanla 2. sırada bulunuyor. Guabira, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. The Strongest son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 557. İddaa'da Guabira kazanır 0.00, berabere biter 0.00, The Strongest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Guabira son haftadaki Real Potosi müsabasında 3-0 kazandı.

The Strongest ise Wilstermann karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Guabira, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

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