Guadalajara - Monarcas Morelia sahaya çıkıyor

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Guadalajara, 28 Ekim 2018 Pazar günü Monarcas Morelia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Guadalajara 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Monarcas Morelia 19 puanda ve 10. sırada. Guadalajara, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Monarcas Morelia, son 2 maçında 1 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 412 kodlu maçı oynayanlar; Guadalajara galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Monarcas Morelia galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Guadalajara son hafta oynanan Monarcas Morelia maçında 0-0 berabere kaldı.

Monarcas Morelia, Guadalajara karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Guadalajara, 5 gol attı ve 9 gol yedi.

Monarcas Morelia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Monarcas Morelia, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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