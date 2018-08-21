Guadalajara - Necaxa maç önü

Meksika Liga MX Apertura maçında Guadalajara ile Necaxa, 22 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. Maç öncesi Guadalajara 4 puanla 12. sırada, Necaxa 7 puanla 8. sırada bulunuyor. Guadalajara son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Necaxa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 504. İddaa'da Guadalajara kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Necaxa kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Guadalajara son hafta oynanan Leon maçında 0-2 kazandı.

Necaxa, Monarcas Morelia karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Guadalajara, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Necaxa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Necaxa, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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