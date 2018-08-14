Guadalajara - Oaxaca maçı istatistikleri

Guadalajara ve Oaxaca, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Meksika Kupa MX Apertura Grup 8 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. 4 puanlı Guadalajara 1. sırada bulunuyor, Oaxaca 1 puana sahip ve 3. sırada. Guadalajara son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Oaxaca, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 498. İddaa'da Guadalajara kazanır 1.35, berabere biter 3.20, Oaxaca kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Guadalajara son haftadaki Oaxaca müsabasında 1-0 kazandı.

Oaxaca ise Guadalajara karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Guadalajara, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Oaxaca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Oaxaca, 0 gol atarken 2 gol yedi.

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