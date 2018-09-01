Guadalajara - Pachuca maçı istatistikleri

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Guadalajara, 02 Eylül 2018 Pazar günü Pachuca takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. 10 puanlı Guadalajara 10. sırada bulunuyor, Pachuca 8 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Guadalajara, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Pachuca, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 577 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Guadalajara kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Pachuca sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Guadalajara son haftadaki Club America müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Pachuca, Toluca karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Guadalajara, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Pachuca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pachuca, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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