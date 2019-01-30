Guaido BBC'ye konuştu: Venezuelalılar diktatörlük altında yaşıyor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido BBC ile röportajında halkının "dikatörlük" altında yaşadığını söyledi ve seçimlerin yenilenmesi çağrısını yineledi.
Geçen hafta kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido ABD'nin de aralarında bulunduğu 20'den fazla ülke tarafından devlet başkanı olarak tanındı.
Guaido BBC'nin İspanyolca servisi BBC Mundo'ya "Benim görevim özgür seçimler çağrısı yapmak çünkü iktidarın istismarı sözkonusu ve diktatörlük altında yaşıyoruz" dedi.
Guaido "Venezuela'da ya Maduro rejimi altında otorite, baskı ve işkence altında yaşamayı kabul edeceğiz ya da halkımız için özgürlük, demokrasi ve refahı" diye devam etti.
Guaido Maduro yönetiminin sokaklarda "genç insanları öldürdüğünü" ekledi.
Birleşmiş Milletler (BM) en az 40 kişinin ülkeden yaşanan çatışmalarda öldüğünü açıkladı.
BM İnsan Hakları komisyonu sözcüsü Rupert Colville "40 kişiden 26 kişinin hükümet yanlısı güçler tarafından vurulduğunu, beş kişinin ev baskınlarında öldüğü ve 11 kişinin de yağmalama sırasında hayatını kaybettiğini" açıkladı.
Ülkede 21 Ocak tarihinden bu yana yaşları 12'ye kadar düşen düzinelerce çocuğun da bulunduğu 850 kişi göz altına alındı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Rusya, Meksika, Türkiye ve Çin'den destek alıyor.
İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere eğer ülkede sekiz gün içinde seçimler yapılmazsa Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.
Diğer yandan Guaido, İngiliz yetkililere yazdığı mektupta Maduro'nun İngiltere Merkez Bankası'ndaki altın rezervlerine erişimin durdurulması talebinde bulundu.
Bloomberg haber ajansı, hafta sonu yayımladığı haberde Maduro yönetiminin İngiltere Merkez Bankası'ndan 1,2 milyar dolar değerindeki altın rezervlerini çekmek istediği, Merkez Bankası'nın ise bu talebi reddettiği iddia edilmişti.
Bu iddiayla ilgili Venezuela Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan resmi bir açıklama yapılmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.