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Kendisini geçici Devlet Başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, Cumartesi günü insani yardımın ülkeye girişi sırasında meydana gelen olayların ardından dün Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya gitti. Guaido, başkent Bogota'da 13 Latin Amerika ülkesi ve Kanada'nın Lima Grubu üyeleri ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile rakibi Nicolas Maduro'yu görevden alma stratejisini görüşecek.
İNSANİ YARDIMIN ÜLKEYE GİRİŞİ ENGELLENMİŞTİ
Kolombiya ve Brezilya'dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon Cumartesi günü Venezuela'ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.
Avrupa Birliği, Venezuela'da şiddet kullanımını ve silahlı sivillerin yardım girişini engellemesini kınamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin kaybından dolayı şokta olduğunu ve üzüldüğünü bildirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sınırda şiddet kullanan silahlı sivilleri suçlayarak Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu söylerken, Başkan Donald Trump ise silahlı eylemi onaylamadıklarını belirtmişti.
VENEZUELA'DA DARBE GİRİŞİMİ
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, geçtiğimiz ay muhalefetin denetlediği yasama meclisinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hile ile tekrar seçildiği sonucuna varması üzerine kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti. Sonrasında ise Avrupa Birliği, Venezulea Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Pazar gününe kadar erken seçime gitmesi için zaman vermişti.
Maduro ise dün bu ultimatomu reddererek, "Venezuela seçimlerini yaptı. Kimse gelip de anayasamızı tanımamazlık edemez ve bunu deneyemez ve kendi ültimatomlarını dayatamaz" açıklamasında bulunmuştu.
Avrupa Birliğinin Maduro'ya verdiği süre dolunca, İspanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç ve Avusturalya, Guaido'yu Venezulea'nın geçici Devlet Başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. ABD ile beraber bir kısım Latin Amerika ülkeleri Guaido'yu zaten devlet başkanı olarak tanıdıklarını bildirmişti.
Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya, Çin, İran, Türkiye, Suriye ve Bolivya dahil bazı ülkeler ise Venezuela'nın mevcut devlet başkanı Maduro'yu desteklediklerini ifade etmişti. Şu ana kadar Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ülke sayısı 50'ye ulaştı.
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