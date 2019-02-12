- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak seçilen Ulusal Meclis Başkanı Guaido, sosyal medya hesabından vitamin ve besin takviyeleri paketlerini gösteren bir video paylaştı.
AA'nın haberine göre; paketler önünde konuşan 35 yaşındaki Guaido, ilk insani yardımın dağıtımını yaptıklarını belirterek, "En savunmasız nüfusa destek olabilmek için örgütlenmeli ve bir insani kanalın açılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.
Ellerinde, yetersiz beslenme durumunda bulunan hamile kadınlar ve çocuklar için 1 milyon 700 bin paket olduğunu ifade eden Guadio, bunların nasıl elde edildiğine dair bilgi vermedi.
"VENEZUELALILAR SOKAKLARA GERİ DÖNÜYOR"
Muhalif lider, başka bir mesajında da "Venezuelalılar, ölüm riskiyle karşı karşıya olan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardıma izin verilmesi çağrısında bulunmak için yarın sokaklara geri dönüyor." ifadesini kullandı.
"BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM"
Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin ABD'nin ülkeye müdahale etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.
MADURO'DAN TURİZM MARKA VE LOGOSU TANITIMI
Venezuela'nın turizm alanında yatırımcı ve ziyaretçi çekmek için kullanacağı logo ve markanın tanıtımı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun katıldığı törenle yapıldı.
Başkent Caracas'taki bir otelde düzenlenen törende Maduro'nun kabinesinden isimler ve ülkede görev yapan yabancı misyon temsilcileri hazır bulundu.
"Geleceğe açık" sloganıyla hazırlanan Venezuela markasının tanıtımını İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez yaptı.
Maduro, buradaki konuşmasında, "Hiç kimseyi Venezuela'ya yaklaştırmamak ve hiçbir yatırımcının ülkeye gelmemesi" için ülkesine karşı medyatik bir savaş yürütüldüğünü söyledi. Maduro, "Venezuela bugün hiç olmadığı kadar çeşitlendirilmiş bir ekonomiye ihtiyaç duymakta." dedi.
Venezuela'nın yatırım için dünyanın en iyi ülkesi olduğunu dile getiren Maduro, "Venezuela logosu ve markası yatırımlar için de çok önem teşkil ediyor." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.