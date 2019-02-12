Yaklaşık 50 ülke tarafından geçici başkan olarak seçilen Ulusal Meclis Başkanı Guaido, sosyal medya hesabından vitamin ve besin takviyeleri paketlerini gösteren bir video paylaştı.

AA'nın haberine göre; paketler önünde konuşan 35 yaşındaki Guaido, ilk insani yardımın dağıtımını yaptıklarını belirterek, "En savunmasız nüfusa destek olabilmek için örgütlenmeli ve bir insani kanalın açılmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ellerinde, yetersiz beslenme durumunda bulunan hamile kadınlar ve çocuklar için 1 milyon 700 bin paket olduğunu ifade eden Guadio, bunların nasıl elde edildiğine dair bilgi vermedi.

"VENEZUELALILAR SOKAKLARA GERİ DÖNÜYOR"

Muhalif lider, başka bir mesajında da "Venezuelalılar, ölüm riskiyle karşı karşıya olan 300 binden fazla Venezuelalının hayatını kurtaracak insani yardıma izin verilmesi çağrısında bulunmak için yarın sokaklara geri dönüyor." ifadesini kullandı.

"BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM"

Venezuela'da muhalefet, ülkede insani durumun kötü olduğunu savunarak uluslararası yardım sağlanmasını ve bunun için bir koridor açılmasını istiyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise insani yardım çağrıları ve girişimlerinin ABD'nin ülkeye müdahale etme stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, "bu şova izin vermeyeceğini" ifade ediyor.

MADURO'DAN TURİZM MARKA VE LOGOSU TANITIMI

Venezuela'nın turizm alanında yatırımcı ve ziyaretçi çekmek için kullanacağı logo ve markanın tanıtımı, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun katıldığı törenle yapıldı.

Başkent Caracas'taki bir otelde düzenlenen törende Maduro'nun kabinesinden isimler ve ülkede görev yapan yabancı misyon temsilcileri hazır bulundu.

"Geleceğe açık" sloganıyla hazırlanan Venezuela markasının tanıtımını İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez yaptı.

Maduro, buradaki konuşmasında, "Hiç kimseyi Venezuela'ya yaklaştırmamak ve hiçbir yatırımcının ülkeye gelmemesi" için ülkesine karşı medyatik bir savaş yürütüldüğünü söyledi. Maduro, "Venezuela bugün hiç olmadığı kadar çeşitlendirilmiş bir ekonomiye ihtiyaç duymakta." dedi.

Venezuela'nın yatırım için dünyanın en iyi ülkesi olduğunu dile getiren Maduro, "Venezuela logosu ve markası yatırımlar için de çok önem teşkil ediyor." ifadesini kullandı.