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Venezuela'da geçen hafta başkanlık yemini ederek kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, hükümetin üst düzey yetkilileriyle gizlice görüştüğü görüntüler ortaya çıktı.
Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında, Guaido'nun, Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello ile görüştüğü görüntüleri gösterdi.
Rodriguez, önce Guaido'nun, bir röportaj sırasında kendisine Cabello ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "(Cabello hakkında) Bu adamı hepimiz tanıyoruz. Bir arkadaşım bana onun hakkında şöyle demişti; 'O doğru söylerken bile yalan söyleyebiliyor." cevabını verdiği görüntüleri izletti.
Ardından, Guaido'nun 22 Ocak'ta Caracas'taki bir otelde Cabello ile görüştüğünü yineleyen Rodriguez, Guaido'nun güneş gözlüğü taktığı ve kapüşonlu bir kıyafetle Ulusal Meclis Sekreteri Roberto Marrero ile otelin içinde yürüdüğü güvenlik kamerası görüntülerini sundu.
Rodriguez, Guaido'nun Cabello ile yaptığı görüşmede, başkanlık iddiasında bulunmayacağını belirterek yalnızca Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yeniden seçim yapılması için görüşme talep ettiğini aktardı.
Rodriguez, Guaido'nun ABD'nin baskısıyla başkanlık yemini ettiğini vurguladı.
Cabello-Guaido görüşmesine Venezuela Yerel Tedarik ve Üretim Komiteleri Ulusal Koordinatörü Freddy Bernal'in de katıldığı görüntülerde yer aldı.
Venezuela'da muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, daha önce bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kendisinin hükümet yetkilileriyle gizlice görüştüğü iddialarını yalanlamıştı.
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