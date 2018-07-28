Guangzhou - Chongqing Lifan maç önü

Guangzhou ve Chongqing Lifan, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Guangzhou 21 puanla 4. sırada, Chongqing Lifan 14 puanla 12. sırada bulunuyor. Guangzhou son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Chongqing Lifan, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 456. İddaa'da Guangzhou kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Chongqing Lifan kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Guangzhou son hafta oynanan Tianjin Songjiang maçında 1-2 yenildi.

Chongqing Lifan ise Shenzhen Phoenix karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Guangzhou, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 7 gol yedi.

Chongqing Lifan, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chongqing Lifan 9 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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