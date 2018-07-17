Guangzhou - Guizhou Toro rakamlar

Guangzhou ve Guizhou Toro, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Guangzhou 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Guizhou Toro 4 puanda ve 16. sırada. Guangzhou, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Guizhou Toro son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Guangzhou galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 5.50, Guizhou Toro galibiyet oranı 10.00. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Guangzhou son hafta oynanan Guizhou Toro maçında 2-2 berabere kaldı.

Guizhou Toro, Guangzhou karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Guangzhou, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.