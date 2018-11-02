Guangzhou - Shanghai East Asia maçı istatistikleri

Guangzhou ve Shanghai East Asia, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. Guangzhou 60 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Shanghai East Asia 62 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Guangzhou, son 2 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shanghai East Asia son 2 mücadelede 2 galibiyet, yaşadı.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da Guangzhou kazanır 1.50, berabere biter 3.70, Shanghai East Asia kazanır 3.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Guangzhou son haftadaki Shanghai East Asia müsabasında 1-4 yenildi.

Shanghai East Asia ise Guangzhou maçında 1-4 kazandı.

Guangzhou, evinde 11 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 40 gol atıp 9 gol yedi.

Shanghai East Asia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shanghai East Asia, 27 gol atarken 14 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ